60歲以上的樂齡族入住現折房價1000元。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

九九重陽節即將到來，宜蘭傳藝老爺行旅首次針對60歲以上樂齡族，即日起至11月30日前入住「秋日輕旅行」住房專案，入住1泊1食精緻客房，每房4300元起；以三代同堂4人出遊為例，平日入住4人家庭客房1泊1食6930元，若入住訂房者為60歲以上，符合重陽節優惠，敬老加碼房價現折1000元（精緻客房、共間客房不適用），即享5930元。

60歲以上出遊人口比例逐年提高，樂齡族、銀髮族已逐漸成為觀光旅宿業下一個搶攻市場的目標，因為長輩出遊的機會大幅提升，除了參加遊覽團體、家族旅遊，也愈來愈多樂齡族，喜歡自助旅行與結伴出遊，主動規劃與安排行程，行程內容偏好慢步調、深度之旅、健康及養生。鼓勵旅人帶著家中長輩一同出遊、度假、習藝體驗，重陽節10月24日至25日，這2天將舉辦「樂活開講玩手作」邀請講師與房客分享如何製作古早味花生糖，透過手作互動、聊天，同時分享學習心得。

業者表示，經觀察發現，前往入住的房客多為40歲以上的姊姊們，此族群為大宗，並且會與家人、閨蜜們結伴同行，加上位於宜蘭傳藝中心內，旅客可針對喜愛的主題慢慢玩，才規劃一系列「秋日輕旅行」住房優惠專案，專案入住者每房可獲得grion時尚輕量環保袋包，還可挑選專案限定-溪和食品嚴選海味零食以及農純鄉美夢成真茶，另外再加碼贈送iRent和運租車新戶免費時數。

(中時 )