一年一度重陽節將至，高雄市內門區公所為了讓轄區長輩能夠歡度重陽佳節，於內門紫竹寺香客大樓舉辦重陽敬老暨特優資深鄰長表揚活動，現場邀請各社區表演拿手舞蹈，盼藉此活絡長輩們身心靈，為會場帶來歡樂氣氛。

內門區長陳景星表示，內門區是高齡化的行政區，65歲以上長者佔人口數的23％約有3247人，其中百歲人瑞有4人；另有6個社區辦理關懷據點並提供長輩共餐服務。

內門區公所舉辦重陽敬老活動，除了要彰顯崇老敬老的社會教育外，也希望透過活動，讓長輩們都能走出家庭，參與社區活動，讓老年生活更充實，身體更健康。

此次除了重陽敬老活動外，另表揚內門區18里特優及資深鄰長22人，其中觀亭里特優鄰長劉祺言已經高齡90歲，資深鄰長力孟子、李文量已連續服務達25年， 仍活力充沛站在第一線服務里鄰鄉親，特藉由重陽敬老活動公開表揚，感謝鄰長們的辛勞。

活動當天，特別邀請三平社區、內豐社區、內門社區、觀音亭長青協會及內門老人福利協進會等團體表演長青舞蹈、韻律舞、竹筒舞及樂團演奏等節目，表演團體都是關懷據點的長輩們，由他們的活力展現為會場帶來歡樂氣氛，陪伴大家歡度佳節。

(中時 )