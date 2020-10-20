大老婆今日曝光最新進度，網友傻眼。(取自微博)

王梓芠始終喊冤自己是清白非小三，與赤裸上身的人夫只是借宿關係。(取自微博)

《如懿傳》女星睡人夫被抓姦片瘋傳。

曾在電視劇《如懿傳》飾演侍女「阿寶」一角的大陸女星王梓芠，近日遭一位北京人妻控訴與其日籍老公門間真也偷情，還曝光自己挺著5月孕肚抓姦王梓芠與老公的影片，此事在陸網鬧得沸沸揚揚。然而大老婆今(20日)就突然將所有抓姦影片刪除，並透露這段婚外情的最終結局，令網友傻眼不已。

這位控訴王梓芠與自己丈夫偷情的大老婆，今（20日）突然將發布在網路上的所有抓姦影片刪除，為整起事件劃下句點，「微博全部刪除是因為我老公回家找我協商了，表示他還想好好工作……也不想在於那位女士有任何瓜葛，至於那位女士，呵呵，與我們就無關了…證據依然保留在小紅書，有興趣可以去接著看熱鬧…… 」。

不過大老婆的舉動就令網友傻眼不已，紛紛留言吐槽「姑娘，出軌是絕對不可以原諒的！有打小三的勇氣為啥沒有離婚的勇氣？」、「這樣的老公不要也罷」、「唉……都好自為之吧」，還有人直言悲劇絕對會重演，「這個男人的假性回歸只是迫於輿論壓力，也是為了保護那個小三兒，而這個原配居然相信。可悲可憐，一點都不無辜！大家不需要再幫她製造輿論，讓她自己作自受吧」。

其實網友的擔心其來有自，因為這位被控外遇的日籍丈夫，不僅在抓姦影片中赤裸上身死命護小三，事後更與王梓芠一鼻孔出氣，在社群網站痛斥與妻子婚姻早已破裂，更指控妻子從3年前就不工作了，還嫌他薪水少，現在更為錢來栽贓誣陷別人，「高放女士（正宮）只想要錢來誣陷栽贓別人，用黑社會的手段帶八個人來別人家裡說是捉姦在床、逼迫錄了這個視頻。發到網路上惡意傳播消息，來損害王女士的名譽。想讓輿論來壓倒另一個受害者。」難怪現在日籍丈夫突然回頭，也令人感到內情不單純。

(中時新聞網)