菲律賓總統杜特蒂上任以來，一直以鐵腕手段對付毒販，被國際刑事法庭指控違反《反人道罪》。他19日回應，有大量毒販死在他的掃毒政策下，自己可以為此負責，毫無問題。他還說自己已經準備好面對讓他入獄的指控，但強調這絕不會是《反人道罪》。

杜特蒂透過電視發布演說指，他很清楚自己將面臨大量指控，「我可以為任何事負責、為掃毒戰裡的任何死亡負責」。他還稱，願意為自己發動的掃毒戰上法庭、甚至入獄，「我很高興為效忠國家而入獄」。

針對他面臨的《反人道罪》調查，杜特蒂反問，「毒品什麼時候變得人道了？」他表示，自己將毒品視為國家安全及公共威脅，正如政府數十年來不斷努力消滅共產主義叛亂，「當你將自己的國家從新人民軍（NPA）和毒品中拯救出來，你就是在執行神聖任務」。

至於人權組織指控菲律賓當局虛報毒販死亡數字，杜特蒂回應，對方的指控是子虛烏有，死亡事件可能是由幫派鬥爭及積怨尋仇所造成。

(中時 )