桃園龜山酒駕機車雙載車禍 1死1傷 19:272020/10/20 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區19日發生1死1傷車禍，其中王姓駕駛血液酒精濃度計算，超過0.25毫克。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區19日上午，王姓民眾騎車載林姓民眾，從龜山文明路往林口交流道方向行駛，疑似酒後失控，撞到道路人行道邊緣，當場噴飛，王搶救後不治，林則是受重傷還在醫院治療。 警方指出，兩人受傷後，路過民眾報案，救護車趕緊到場，將2人送到醫院。警方後對王進行血液酒精濃度計算，超過0.25毫克，警方呼籲，酒後切勿開、騎車上路，避免發生危險。 (中時 ) #酒駕 #警方 #龜山 #騎車 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 撞機車後烙跑 無良車主是通緝犯昨落網 10:442020/10/20 社會 頭份汽機車車禍 機車側柱插入騎士臀部送醫 10:402020/10/20 社會 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 14:582020/10/20 財經 親子團參訪 走進龜山警局體驗拘留所 18:332020/10/20 社會 台中沙鹿鬧區一位難求 立體停車場下月動工 09:282020/10/20 寶島 煞車不及 國1鼎金路段 貨櫃車追撞4車 13:042020/10/20 社會 麻豆監理站「行動監理車」 22日下鄉至楠西區服務 19:472020/10/20 寶島 鸚鵡逃家誤上外送員機車 警協尋助鳥媽團圓 15:062020/10/20 社會 搶萬聖節商機 全台和逸飯店邀大小朋友一起搗蛋 18:322020/10/20 旅遊 《傳產》電子業研發搖籃地 龜山工業區廠房9.26億元公開標售 12:322020/10/20 財經 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 高中妹疑怨學長「射後不理」 怒告性侵連出3招全失敗 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 禮儀女業務穿「褲襪」開車 博士人夫伸手「摸腿襲胸」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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