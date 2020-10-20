桃園市龜山區19日上午，王姓民眾騎車載林姓民眾，從龜山文明路往林口交流道方向行駛，疑似酒後失控，撞到道路人行道邊緣，當場噴飛，王搶救後不治，林則是受重傷還在醫院治療。

警方指出，兩人受傷後，路過民眾報案，救護車趕緊到場，將2人送到醫院。警方後對王進行血液酒精濃度計算，超過0.25毫克，警方呼籲，酒後切勿開、騎車上路，避免發生危險。

(中時 )