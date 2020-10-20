甫獲文化部人間國寶的月琴藝師陳英，高齡88歲仍堅持傳藝，每周固定外出教課2小時，她說一點都不累，非常開心，「我的心願，就是一直研究，希望自己更進步，讓大家都可以聽到傳統月琴的聲音，那就是我們恆春的聲音。」

說起傳統月琴，眾人所熟悉的代表音樂家，一定少不了陳達，陳英表示，她的父親和陳達是老友，她從小就聽他們一起演奏月琴、唱歌，但她小時候必須幫忙家裡農忙，或是挑水、餵豬，一直到18歲，在媽媽的指導下，才學唱古調〈思想起〉，但歷經婚姻和生活，一直到60歲才有機會正式拜師學月琴，還曾拿下歌謠大賽第一名，讓她更有信心，一路唱到現在。

陳英表示，她因為不會說國語，學生的年齡大多是能說台語的60歲女性，而女性平常大多要忙於照顧家庭和工作，只能運用空檔練琴，陳英認為，學月琴並不是一件有壓力的事情，反而能夠調劑身心，讓日子開心，「只要每天撥出一個小時的空檔持續練習，就可以進步，堅持下去，一定能學會，絕對不會感覺到無聊。」

陳英也曾揹著一把月琴，帶她的好閨密仙女阿嬤走出喪子之痛，過去仙女阿嬤曾因喪子而足不出戶，陳英因此天天到她家，每天唱幾首歌給她聽，後來也帶著她學會彈月琴，現在兩人還會一起參加戲劇演出。

陳英的學生之一黃淑瑛，和她學習演奏月琴12年，現在也會到學校教學傳藝。她表示，年輕時忙著家裡的雜貨店工作，從來沒有學過任何樂器，學月琴，開啟不一樣的人生，「最初和老師學，完全沒有樂譜，她一句一句教唱，我們也要眼睛看著指法，慢慢學會演奏。」

黃淑瑛表示，恆春古調最難的是唱腔，「有很多轉音和唸唱的方式，真的必須要由老藝師親自指點，才能學會。」

最特別的是，陳英的學生，已傳到第三代，現在國二的黃璽恩，雖然無法講流利的台語，但是她以彈月琴、唱古調為榮，「我希望之後讀高中、考大學之後，都還能繼續彈月琴。」

(中時 )