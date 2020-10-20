跟范瑋琪、徐婕兒同期簽約的葉芃，並未往出唱片潮流發展，反而堅持在駐唱及表演活動的這條路上做努力，歷經廿多年的打滾，最近透過自媒體平台，毅然決然成立「肉克媽媽Rock Mom」頻道以及粉絲團，別具一格樂在其中，也隨著粉絲陣容日益壯大，知名度越趨翻紅，並闖出一片天。

葉芃早在十九歲那一年，即與福茂唱片簽約，但在約滿後放棄續約，她抱著一顆我執的信念，轉向夜店駐唱與專業主持，一步一腳印，尋求另類的發展空間。

音樂可以很生活，貴在脫離一成不變的框架，葉芃抓住經典跟豐富詮釋的編曲元素，再透過專業的混音翻唱技巧，努力傳承悅耳動聽的音樂旋律，使得餘音繞樑久久不退。

葉芃感慨地說，時下台灣的音樂環境，習慣以手機簡易翻唱，居然越來越少原汁原味的音樂性，她則想方設法藉由影音傳達，在這影音不分家的自媒體時代，還是相信做好品質，給予閱聽大眾不一樣的身心靈享受。

婚後步入家庭生活，葉芃一度放下喜愛的歌唱興趣，特別當小孩開始讀書時，長期看到自媒體爭相崛起，YouTuber及網紅似乎快速影響年輕一代的偏差念頭，對於音樂的發展潮流，好像只要隨意翻唱越誇張越能紅，抑或越離經叛道越能紅，對此，葉芃開始萌生著手將COVER音樂，做到更精緻化及更完美的作品。

三個月前，葉芃結合夫婿方聖學（大雄）多項品牌、潮牌經營代理經驗，及唱片幕後工作者游勝強（阿強），有過百首以上的唱片編曲經驗，作品曾入圍過多次金曲獎，同時也是當年一起駐唱的好伙伴，亮眼成立「肉克媽媽Rock Mom」頻道及粉絲團，阿強與大雄另創立「S.C.YU Avstudio」全新的品牌，來為葉芃加油打氣，展開音樂人嶄新的一頁。

葉芃希望，媽媽們可以發揮所長，隨時追逐甜蜜的夢想，也讓年輕人意識到「高手在民間」，該如何精進自己的唱功？以及該如何正確地詮釋音樂？

這幾個月以來，「肉克媽媽Rock Mom」頻道FB粉絲團，出類拔萃營造了全新的音樂領域，所以很快吸引數千粉絲訂閱陶醉其中，也讓他們可以輕鬆地學到傳唱的竅門。

「經典需要被傳承，並留下記憶，這才是作為音樂人，做好的音樂故事性，而能被記得的原因。」就因為葉芃永不氣餒的堅持，團隊將每一首歌曲都重新製作，無論從音樂的本身，到合聲的重新編寫搭配錄製，這樣全心投入做好音樂的執著， 終於在Youtube頻道更新使用未滿三個月，爆發無窮的潛力，訂閱人快速飆升至將近四千人，深讓許多音樂人讚嘆不已。

「S.C.YU Avstudio」、「肉克媽媽Rock Mom」提供的服務項目，包括唱歌表演、主持活動、廣告配音配唱、編曲、錄音，以及個人單曲客製化；而先後所累積下來的能量，已逐步爆發傳頌千里的力道，對於愛樂者來說，既是一塊快樂園地，更是盡其在我的新舞台。

(中時新聞網)