政治職人劇《國際橋牌社》第二季正式開拍，劇組18日於馬祖境天后宮舉行開鏡儀式。（連江縣文化處提供）

政治職人劇《國際橋牌社》第二季正式開拍，劇組18日於馬祖境天后宮舉行開鏡儀式，連江縣縣長劉增應特別率縣秘書長、文化處處長、縣議會議長張永江等人，以及馬防部政戰主任唐明德、民進黨連江縣黨部主委李問、馬祖酒廠總經理劉九銘都連袂出席力挺。連江縣縣長劉增應致詞時表示，期待戲劇可以讓國人了解這段有教育意義與歷史價值的故事，也強調在馬祖拍攝的這段期間，縣府一定全力配合；製作人汪怡昕說，在那個年代，沒有人知道在最前線的軍民生活如何，希望帶給台灣觀眾一個全新的記憶。

《國際橋牌社》第一季在OTT平台創下600萬人次收看佳績，隨即啟動第二季的拍攝籌備。延續第一季的時間軸，第二季的故事將聚焦在1995至1996年的台海危機，描述驚心動魄的軍事前線與國際外交緊張局勢。為描述國軍戰士當時在外島備戰的實際情況，劇組移師馬祖拍攝，目的就是還原最前線「同島一命，死裡求生」的精神。

連江縣縣長劉增應致詞時表示，非常高興《國際橋牌社》第二季在這裡開鏡，令人十分期待，也謝謝汪製作的用心。他回憶，95、96的飛彈危機與首次總統直選，自己那時是衛生局局長，想起那段時間都很緊張，但我們仍有決心捍衛家園，期待戲劇可以讓國人了解這段有教育意義與歷史價值的故事；他強調，透過戲劇，可以讓國人了解追求和平的真諦，又可以行銷馬祖在地的文化、景點、美食等，所以，在馬祖拍攝的這段期間，縣府一定全力配合、支援到底！

製作人汪怡昕首先感謝諸位貴賓的鼎力相助，讓馬祖的故事可以讓更多人看到，也幽默地說，相信第二季播出後，當地的民宿可能要多一點了。同時，汪怡昕也提到，在那個年代，沒有人知道在最前線的軍民生活如何，希望帶給台灣觀眾一個全新的記憶，也感謝各位長官的支持。

民進黨連江縣黨部主委李問則談到，《國際橋牌社》第二季拍攝的是1995、1996年的台灣故事，那時第一次總統直選，又遭逢飛彈危機，很高興劇組忠實呈現國軍在台海最前線保衛台灣的自由民主。李問更毛遂自薦要當臨演，並稱自己曾是陸軍裝甲兵，有信心可以演得很好。

(中時 )