20日由嘉義基督教醫院院長姚維仁與嘉基工會理事長趙麟宇代表簽署團體協約。（呂妍庭攝）

20日由嘉義基督教醫院院長姚維仁與嘉基工會理事長趙麟宇代表簽署團體協約。（呂妍庭攝）

經歷6次團體協約協商，戴德森醫療財團法人與嘉基工會化解歧見，20日由嘉義基督教醫院院長姚維仁與嘉基工會理事長趙麟宇代表簽署團體協約，未來只要是戴德森醫療財團法人所屬員工，3年內保證逐年加薪3％。

今在勞動部勞動關係司司長王厚偉、嘉義市議會祕書長張元厚、嘉義市政府社會處處長林家緯、嘉義市政府勞工科科長黃俊傑、嘉市衛生局副局長廖育瑋等人見證下，相當具代表性的簽約儀式，簡單而隆重地舉行。

姚維仁指出，這是他2018年2月接任院長以來，第2次圓滿與工會簽訂團體協約，強調他始終謹記就任時的承諾「提升經營績效，增加員工福利」的雙贏境界，尤其董事會和他都非常看重對全體員工的照顧，希望未來能與工會一同努力，促成勞資雙方同心共榮，相信這也是《團體協約法》最終要達成的「穩定勞動關係，促進勞資和諧，保障勞資權益」目標。

趙麟宇則說，團體協約一開始很順利，很快就通過了沒有爭議的條文，但在每年100萬的勞資和諧基金議題上，勞資雙方耗費了許多力氣，終於確認員工可以普遍適用，同時工會也有自主的使用權。另外加薪議題上，也是一直協商到上周才確認計算加薪幅度。

工會指出，目前工會會員數約1500人，戴德森醫療財團法人員工約有3300多人，未來資方每年將提撥勞資和諧基金給工會，也會逐年調薪，加總起來最多到3％。

王厚偉司長表示，勞資關係的和諧，不是什麼事都不做就會自然和諧，中間有非常多的關卡與不同的思維都需要雙方去努力，強調這分團體協約需要勞資雙方願意共同聯繫與決心，特別是他看過很多協約，有承諾加薪更是非常不容易。

林家緯除期盼雙方藉由這分協約再次達成醫療產業勞資雙贏，穩定勞資關係，也說是嘉義市第一個簽署協約的私部門，值得肯定。張元厚也誇非常有象徵意義。

(中時 )