台北市長柯文哲妻子陳佩琪再度火辣開炮！針對含有萊克多巴胺的美國豬肉將進口來台，以及流感疫苗搶打，陳20日發臉書直指，複雜的專業導致衛福部無法估算，坐神壇的能力並不夠，但「現在的官員到底專業重要？還是效忠重要？」，疑似暗諷部長陳時中；陳也嗆，壹電視報導外界質疑流感疫苗獨厚她，那她聽到有人說「做這種新聞的電視台應被下架關台」，是否也要從早播到晚？

陳佩琪說，每次講到萊豬進口，常有人會對她留言說「既然自稱醫師，反對就拿出有害的證據來呀！」這些酸民可能不太了解，是決定要進口給人民吃的決策者要拿出無害的研究證據，而不是要反對者拿出證據，食安不是要採最高標準嗎？台灣又沒鬧飢荒，有疑慮就應該不要進口、不要吃，「那麼萊豬可否給2歲以下的幼童吃？」

陳佩琪指出，另外流感疫苗今年搶打，原因或許比較複雜專業，導致衛福部無法估算，但若是為國人健康把關，萊豬該不該進口，其實用膝蓋想想就知道，坐神壇能力不夠，最基本的條件只要有悲天憫人、一視同仁的襟懷就夠了，自己不吃，就不要給人吃，這事件令人感慨，現在的官員到底是專業重要？還是效忠重要？

她還說，20日下午看到壹電視上有則新聞說「每天100支流感疫苗配送到北市各健康中心，遭外界質疑獨厚在聯醫服務的陳佩琪」，所謂的「外界」應是指某人或一群團體，那她公開請壹電視說明，「外界」是誰？請這個「外界」拿出證據和她公開對質。

「如此離譜不實的汙衊新聞，用膝蓋想也知道不是事實！」陳佩琪痛批壹電視，一個這麼大的新聞台，查證能力何在？還是跟（根）本不想查證，用聽說、網民說、不具名的人說，就可「乎巄」過去？既然敢作敢播，那就請站出來維護民眾的公平注射權，請具名「外界」是誰，讓市民知道疫苗配送是不是和她有關？

她強調，請別跟她說是「路人甲」說的，如果路人甲說一聲，壹電視就播，那麼她今也聽某一「路人乙」說「做這種新聞的電視台應該要被下架關台」， 請問壹電視要不要把路人乙說得話從早播到晚？做新聞是良心事業，請認清別人的名譽也是名譽。

(中時 )