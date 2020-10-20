世界各地森林大火時有所聞，造成生態失衡，尚未有明確解決方式。作曲家趙菁文從大火中反思生命的脆弱，創作全新合唱曲《樹，生命來的地方》，將由幕聲合唱團擔任首演，由三聲部接力演唱同一段旋律，描述樹木生長的方式，或是演唱過程中掩嘴而唱，表現樹木無力面對自己命運的狀態。

趙菁文表示，當災難來臨時，人或許可以避開，動物還有逃亡空間，只有樹必須留在原地，承受一切，她試著透過音符，表現樹木的生機，以及無奈面對一切的狀態，「我運用三聲部女聲，接力完成同一段旋律，呈現樹木互相幫忙的感覺，也像是枝葉往不同的方向生長。」

此外，趙菁文也安排合唱團員，唱到第二段時，以手摀住嘴巴，表現樹木無力為自己發聲的狀態，由於幕聲合唱團為全女聲合唱團，趙菁文也試著突破女聲音域，「女聲團不見得只能唱柔美的作品，也能發出狂風、野火般的聲響。」

在第三段落，合唱團員也必須模擬森林裡的蟲鳴鳥叫聲，趙菁文說，「聽起來像是大火過後的重生，萬物復甦，但這是一種意象，畢竟野火的問題，尚未被解決。」

幕聲合唱團的指揮陳麗芬表示，有感於世界各地遭防森林大火襲擊，因此特別委託國內作曲家以樹木為主題創作，除了趙菁文，還有黃婉真的《森林絮語》、林明杰《帶著樹苗來》，「期望透過作曲家角度，譜寫出不一樣的原木之聲，也藉由音符，反思人類與自然的相處方式。」演出將於11月2日在台北國家音樂廳、11月29日在台中國家歌劇院中劇院登場。

(中時 )