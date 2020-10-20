前高雄市長韓國瑜的下一步究竟為何？外界高度關注，甚至還傳出韓國瑜有可能參選台北市長，或是參選國民黨主席的消息。對此，國民黨台中市議員羅廷瑋表示，韓國瑜會參選黨主席的機率很低，因為他先前在總統大選中的失利，已阻礙他進入黨務核心，且韓也不會給綠營有見縫插針的機會。

韓國瑜在今年6月確定被罷免以後，持續沉澱！韓國瑜曾表示，目前不會接受任何邀請或職務，但仍有許多聲音傳出，韓將選台北市長或黨主席。比如資深媒體人黃暐瀚認為，韓可能會參選黨主席；資深媒體人周玉蔻也指出，韓可能會參選台北市長。

根據《中評社》報導，羅廷瑋表示，韓國瑜角逐黨魁的機率很低，並指出，最有可能出馬挑戰現任黨主席江啟臣的，是前主席朱立倫。羅廷瑋分析，由於韓國瑜之前在總統大選中失利，加上他也不會願意讓民進黨有見縫插針的機會，所以參選黨主席的機率不大。

羅廷瑋還說，作為幕僚，他們很解韓國瑜和江啟臣之間的關係與交情，因此他對於江啟臣能夠連任黨主席抱持樂觀態度。

此外，針對外界對韓國瑜下一步動態的各種猜測，前高雄市新聞局長鄭照新也在臉書上指出，韓市長根本就沒有提過任何下一步，請別再「自作聰明」，並呼籲大家讓韓國瑜能好好休息。

(中時新聞網)