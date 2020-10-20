華山基金會台南大內愛心天使站20日上午在大內區石子瀨社區活動中心舉辦9周年感恩茶會。（華山基金會提供／劉秀芬台南傳真）

華山基金會台南大內愛心天使站自在地服務已滿9年，為感謝長期支持的在地企業、愛心單位、義工及鄉親，20日上午在大內區石子瀨社區活動中心舉辦9周年感恩茶會，有大內社區土風舞團帶來精彩的表演，熱鬧的氛圍也讓長輩跟著節奏化身舞棍一起跳起來。

今年的感恩茶會適逢站長葉重毅生日，站長特別準備生日蛋糕與長輩同樂。葉重毅表示，能在生日這天與大內天使站的義工、善士，以及服務的孤老們同歡，是目前人生中度過最有意義的一次生日。

今天活動還有美芬美髮美容工作室現場提供義剪服務，氣氛溫馨和樂；大內區農會總幹事楊新有響應基金會服務理念，贊助經費，邀許碧純老師帶領長輩們製作具祝壽意涵之「蘭花小盆栽」，為天使站送上祝福，期盼華山未來仍能持續深耕，服務在地三失長輩永不間斷。

華山基金會已在大台南地區設立40個愛心天使站，免費為2600名失能、失智、失依長輩提供服務，現正進行「送愛到家～因為有您」公益行動，每月1250元、一年1萬5000元，邀請認助弱勢長輩常年服務經費，並呼籲更多企業團體與善心人士加入愛老人公益行列。

(中時 )