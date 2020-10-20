夜祭正式開始前的晚會活動有許多精彩表演。（莊曜聰攝）

今年夜祭共獻祭15隻大豬。（莊曜聰攝）

一年一度的國定民俗台南市東山區吉貝耍西拉雅族夜祭今天晚間正式展開，包括原住民樂舞交流晚會、拜豬、牽曲等，傳承西拉雅的信仰文化，吉貝耍青年與在地族人也組成導覽解說團，帶遊客認識部落的家族公廨、陶版故事牆、部落學堂、洗衣棚等景點，讓前來了解祭儀的民眾能更親近西拉雅文化。

「吉貝耍夜祭」在2013年經文化部核定為「國家重要民俗活動」，是平埔文化、西拉雅族中首個獲得國家認定的民俗文化，夜祭正式開始前也安排晚會活動，由吉貝耍孩童牽曲及古謠傳唱拉開序幕。

接下來還有屏東佳興部落、喜裂克文化藝術團、金曲獎得主阿仍仍（阿爆）、桑布伊、義守大學LIMA原住民文化社及札哈木樂舞集等多組原住民團體及藝人演出，知名導演魏德聖也來到現場，在地居民與遊客同樂，等候夜祭的到來。

拜豬牽曲儀式預計從深夜11點開始，今年共有15頭豬獻祭，將由祭司主持完三向禮後，將擺放在大公廨前的全豬過火並覆蓋白布，再進行翻豬、點豬等儀式，接續將由吉貝耍婦女擔綱的牽曲登場，吟唱的西拉雅古語迴盪在寧靜夜空，既神聖又莊嚴，整個儀式要到翌日凌晨才會結束。

(中時 )