百貨一級戰區信義區本周周年慶開戰，台北東區指標SOGO百貨則預計11月5日登場如過往堅持12天強打；SOGO百貨董事長黃晴雯20日指出，疫情衝擊百貨業最壞時間已過去，8月整體景氣轉綠燈、百貨回復成長軌道，估計在新增istore、線上APP獨家商品力強勁帶動下，全檔周慶業績樂觀上看108億元，較去年同期成長1.6％。

黃晴雯強調，今年周年慶定調HappyTogether，與商圈、逾千家廠商一起努力共榮；SOGO百貨更首度加碼下載SOGO APP即享3,000元電子折價券，上萬組化妝品獨家線上促銷，更規劃超越電商「買貴退價差」特惠商品，最高折扣高達1.1折起，黃晴雯說，觀察9月起各家百貨商場開打周年慶的業績成果，可看到因為「不能出國」，尤其是第四季400萬出國旅遊人次「留在國內消費」的商機一旦搶到，樂觀周慶業績達標，而全年業績目標460億元亦有望達成。

SOGO營業總經理汪郭鼎松則指出，今年SOGO百貨周年慶有別以往是DM全上線、APP上線額外加碼送折價券，以及istore線上商品擴至逾萬項等；他說，SOGO自母親節起，業績逐月回復，全台10月以來業績亦有8%成長，其中國際精品像是SOGO復興店7月、8月大幅增長逾30％，他強調，全台百貨業周年慶開打以來，有國際精名品的百貨公司都會有成長「有精品就過！」

汪郭鼎松指出，SOGO電商不是傳統電商，主要著眼於商品力展現與服務，疫情前SOGO APP約12萬人次，後疫時期至今則爆增超過60萬人次，櫃哥櫃姐不僅導入APP，亦鼓勵消費者下載APP可獲得更多加碼回饋，並啟動主顧客系統的品牌服務，今年周年慶首度加碼APP上線送3,000元折價券，預期有望拉升APP線上人次再增20萬。

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