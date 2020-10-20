仁武區公所舉辦重陽節活動，區長蔡翹鴻祝賀阿公阿嬤健康長壽、呷百二。（仁武區公所提供／林雅惠高雄傳真）

一年一度重陽節將至，高雄市仁武區公所日前舉辦「九九重陽-幸福飄揚」敬老活動暨特優、資深鄰長表揚，仁武區長蔡翹鴻代表市長陳其邁及民政局長閻青智祝賀阿公阿嬤健康長壽、呷百二，也感謝受獎鄰長們在基層為民服務的辛勞，現場並提供宣導品贈與長輩們，與長輩們一起同樂。

仁武區長蔡翹鴻表示，高雄市老年人口比例已突破16％，為因應未來的老人照顧需求，市府持續推動社區照顧關懷據點的布建刻不容緩，藉由社區志工照顧在地長者，透過關懷訪視、電話問安、共餐服務、健康促進服務，並且不定期舉辦各項活動，提供長者一個聚會的空間，讓長者願意走出戶外，閒話家常做運動、樂齡學習動一動，以活絡彼此感情，讓長者有精彩又豐富的銀髮生活。

活動中也表揚特優及資深鄰長共58人(其中特優鄰長20人，資深鄰長38人)，感謝鄰長平日的辛勞與默默付出，其中1位鄰長服務年資長達45年之久，此服務精神值得敬佩。

仁武區公所表示，此次重陽敬老活動以3心5老~「世代共融 樂活不老」為主軸，安排系列精彩表演，由轄區老人福利協進會一群可愛的阿公阿嬤活力四射的舞蹈元氣開場；並安排仁武國小附設幼兒園小朋友、安和社會福利發展協會，及仁和、澄觀社區發展協會長輩們帶來精采的表演，周邊並規劃了宣導品及環保提袋發放、衛生所免費流感疫苗接種服務、義剪、發票換好禮等多項服務。

蔡翹鴻說，藉由舉辦重陽節活動，感謝長者們過去辛勞付出，表達對他們的感恩與崇敬，更希望透過彼此的交流互動，讓與會長輩們一同歡度快樂時光。

(中時 )