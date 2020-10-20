樂居網與特斯拉獨家合作，推出全新功能，可以迅速找到社區中有沒有充電車位，或能不能安裝充電座，這項新功能於21日正式上線。根據樂居網統計顯示，目前全台約2.7萬個社區大樓中，有895個社區大樓已有充電車位，占比約3.3％，另外全台也有58個社區管委會已通過不能安裝充電座。

目前六都已安裝電動車充電座的社區共895個，以台北市297個為最多，其次為新北市163個、台中市132個、桃園市117個，南高二都則不到百個，如果以有充電座社區占全部社區總量來看，台北市近5％大樓社區有安裝充電座，為全台最高，其次為桃園市、台中市均在3.5％左右，新北市、高雄市約在2.2％，台南市約1.9％。

樂居網創辦人李奕農表示，社區有無配備充電車位，已是開車族購屋的首要條件，電動車是必然的趨勢，政府已修訂法案，新建案都要預留充電線路，因此，許多新建案都已將「充電車位」列為建案的標準配備，為的就是要滿足日益增加的電動車用戶，目前也以新大樓、總價較高、坪數較大的社區，擁有較高比例的充電車位。

不過目前全台也有不少社區已通過不能安裝電動車充電座，樂居網統計，目前無法安裝社區以新北市18個最多，其次為台北市12個、台南市10個。

李奕農表示，在電動車日益普及下，社區有無充電車位、是否能安裝充電設備等，是買方 最關心的課題，以往只能逐一詢問建商或向社區管委會申請，耗時費力，未來在網站上即可以顏色辨識哪些是「電動車友善社區」、哪些社區暫不同意安裝。

(工商 )