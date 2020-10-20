為提供偏遠地區服務、提升跨機關聯合服務效率，交通部公路總局麻豆監理站22日下午2時至4時將於台南市楠西區公所提供「監理服務專車」下鄉服務，辦理高齡駕駛人認知功能測驗、行駕照補發等服務，免去民眾洽辦監理業務的奔波與不便。

麻豆監理站此次提供服務包括高齡駕駛人認知功能測驗、行（駕）照補發，老舊機車切結報廢、號牌回收、住居所（就業處所）地址變更、燃料費約定扣款申辦、監理諮詢及其他監理服務。

另為關懷高齡駕駛人用路安全，特別提供75歲高齡駕駛人認知功能測驗之換駕照服務。

只要當月年滿75歲，或者是1942年6月30日（含）以前出生（即75歲以上）且有違規記點或吊扣駕照情形的高齡駕駛人，可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理體格檢查，當日可參加認知功能檢測，辦理駕照換發。

如不再駕駛車輛者，亦可辦理駕照繳回註銷，完成換發或繳回駕照之民眾可獲得精美禮物1份，數量有限送完為止。

本次活動持續宣導與辦理高齡駕駛人駕照管理制度、年長者交通安全、汽機車登錄主要駕駛人、違規記點查詢與影響、監理服務APP、行動漂書、雙語服務、汽燃費約定扣款、機車考訓制度、汽機車考照預約等各項業務，歡迎各位鄉親踴躍前往參加。

(中時 )