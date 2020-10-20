為活絡商圈經濟，推廣藝術街人文特色，吸引觀光人潮，「第七屆東海國際藝術節」10月24、25日登場，台中市經發局將於「科比意廣場」舉辦「Halloween-HA！呦鬼呀！我們都在藝術街」活動，包括主題市集、街頭藝人表演等；24日下午，商圈店家更將變裝踩街，還有「最萌鬼王」兒童變裝賽、「Trick or Treat搗蛋鬼討糖趣」等活動，吸引遊客上門。

台中市東海藝術街商店街區管委會主委郭達鴻表示，自2019年起，東海藝術街以本身異國風情濃厚的人文特色，結合西洋萬聖節主題辦理東海國際藝術節活動，甚獲好評！今年度決定擴大舉辦，將萬聖節活動延長至25日，現場有各式音樂、街頭藝人、主題市集等活動，讓大家能在藝術街一同感受萬聖節的氣氛。

台中市經發局今（20）日在東海藝術街商圈舉辦「2020第七屆東海國際藝術節-Halloween-HA！呦鬼呀！我們都在藝術街」宣傳活動，更與台中客運324公車合作，「324萌鬼專車」於科博館啟程，台中市經發局主秘倪世齡更搖身一變「萌美鬼」現身於「324萌鬼專車」，與民眾一齊搭乘專車前往東海藝術街商圈活動現場。

今年活動再次集結超過200人參加變裝踩街活動，商圈店家各自發揮創意，以誇張的嘉年華裝扮，結合音樂、舞蹈，以最吸睛的方式漫步在東海藝術街上，商圈店家更帶來精彩的Magic Halloween 驚奇開幕秀，將東海藝術街的Halloween活動氣氛帶到最高潮。

今年活動增加「最萌鬼王爭奪賽-萬聖節兒童變裝比賽」，為了鼓勵用心參與活動的民眾並增加活動的趣味性，設計了「小搗蛋鬼組（兒童組）」及「假鬼假怪組（親子組）」兩個組別，分別取10名獲得「超萌鬼王獎」及「超級鬼才獎」的殊榮，更可以獲得「東海藝術街限定萌鬼驚喜包」乙式。

主辦單位表示，活動現場只要身穿「萬聖節」元素，以本次活動特別設計的萌鬼濾鏡拍照打卡上傳Facebook/Instagram可兌換商圈限量主題小禮1份；24日晚間，民眾可至指定商圈會員店家喊出「Trick or Treat!我們都在藝術街!不給糖，就搗蛋!」，即可獲得萬聖節限量好禮！。

(工商 )