日前在野立委建議，我國明年起開放進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，應增訂專屬貨號以示區別，也能保障國人安全。然而，各政府部門20日做出決議，認為不需增訂萊豬專屬貨號。

財政部關務署依立法院財政委員會10月12日臨時提案，於昨日（10月19日）下午邀集行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室、經濟部國際貿易局及衛生福利部食品藥物管理署召開會議討論，各部會認為，目前無增訂萊豬專屬貨號必要性。

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