萊豬專屬貨號 農委會、國貿局：沒必要 19:572020/10/20 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前在野立委建議，我國明年起開放進口含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬，應增訂專屬貨號以示區別，也能保障國人安全。然而，各政府部門20日做出決議，認為不需增訂萊豬專屬貨號。 財政部關務署依立法院財政委員會10月12日臨時提案，於昨日（10月19日）下午邀集行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室、經濟部國際貿易局及衛生福利部食品藥物管理署召開會議討論，各部會認為，目前無增訂萊豬專屬貨號必要性。 (工商 ) #專屬 #貨號 #萊豬 #增訂 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國瑜稱台灣民主自由 將成笑話 04:102020/10/20 政治要聞 中市議員鄭功進為學童營養午餐請命 農業局：加強輔導 14:252020/10/20 生活 大陸建設趁勝追擊 明年重押台中 04:102020/10/20 證券．權證 萊豬新增貨號 經長：WTO恐挑戰 04:102020/10/20 金融．稅務 國宴菜單 從金璧輝煌到白紙一張 04:102020/10/20 兩岸藝文 肉燥飯之戰！黃偉哲高雄踢館下戰帖「親兄弟明算帳」 15:012020/10/20 政治 反萊豬進口！民團發起拒吃連署 11／22上街頭 11:172020/10/20 生活 正視美豬 藍呼籲小英國情報告 12:582020/10/20 財經 停灌傷農 中市將向農委會反映 04:102020/10/20 地方新聞 朝野美豬大戰 醫：萊劑毒性可能是搖頭丸的250倍 17:512020/10/20 政治 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 美股暴殺 台股還要搖擺多久？專家爆最大變數 - 財經 老美攻「芯」計！ 陸3招反擊 摩爾法則成關鍵 - 要聞 全球百大科技品牌 台灣只有1家上榜 川普制裁2陸企擠前10 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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