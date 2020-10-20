為提升我國直接金融市場發展，協助企業於資本市場籌資，證交所20日董事會通過將修正「有價證券上市審查準則」及「有價證券上市審查準則補充規定」。其中，將放寬多元上市、本國科技或文創事業條件申請上市，只要「經會計師查核簽證之最近期財務報告之淨值不低於財務報告所列示股本三分之二」，不需要再提出「最近一個會計年度」。

同時也放寬母子公司之子公司申請上市，如申請公司與母公司間之進銷貨金額未達10％，或公司採多元上市條件、本國科技事業或文創事業、國家經濟建設或國家重大公共建設等規定申請上市者，「免要求」申請公司需檢具母公司合併財務報告。

另外，針對若母子公司如分屬不同產業，倘子公司申請上市時充分說明基於行業特性、市場供需狀況、政府政策或其他合理原因者，「得不適用」母公司合併財務報表應符合獲利能力之規定。

此外，對於公司採多元上市條件、科技事業或文創事業條件申請上市者，其上市條件已豁免獲利能力之要求，故申請公司若有所營事業嚴重衰退情事，倘就營運狀況等「提出合理性說明」者，得不認有審查準則不宜上市條款規定所營事業嚴重衰退之情事。

為促使上市公司負責人依循公司治理原則執行業務，以確保公司利益及股東權益，明定申請公司（含申請第一上市之外國發行人之從屬公司）董事、監察人、總經理或實質負責人有經營其他公司涉及惡性倒閉或重大違反公司治理原則等不良行為者，亦屬於上市審查準則所定違反誠信原則之行為。

證交所將於近期陳報主管機關，若年底前生效實施，則明年多元上市即可大幅鬆綁。

(工商 )