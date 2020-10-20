副參謀總長李廷盛中將今日視察東沙防務。軍聞社提供

國防部副參謀總長李廷盛中將今日視察東沙防務，代表部長嚴德發及參謀總長黃曙光上將，對國軍官兵戮力戰訓本務，發揮聯合作戰精神，共同守護國家安全的辛勤付出，表達高度肯定與嘉許。上週飛往東沙的立榮航空軍包機折返，引起國人高度關注，李廷盛今搭軍機前往東沙，意義重大，也代表軍機飛東沙不受影響，東沙防務正常，運補不會被切斷。

李廷盛上午偕同海巡署滕永俊主任秘書，搭乘空軍C-130運輸機前往東沙，聽取任務簡報，並實際巡視島上官兵生活設施，親切與弟兄姐妹們互動，犒慰官兵辛勞，同時對駐島軍醫協助照顧官兵健康安全表達感謝。

李廷盛於工作指導時，首先肯定官兵於東沙捍衛我國領土、領海及領空安全，並強調「聯合作戰首重溝通與協調」，應利用平日戰備演練時機，建立聯合作戰機制，並發揮聯合情監偵作為，掌握關鍵海空域動態，以達料敵機先、早期預警的目標。

李廷盛親切與駐島官兵們互動，關心生活狀況，頻頻振臂握拳為弟兄姐妹們加油打氣，讚許他們在遙遠的外島堅守崗位，以實際行動實踐守護國家安全的神聖使命，表達敬意與肯定。

(中時 )