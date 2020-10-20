帝寶工業攜手財團法人車輛研究測試中心共同成立ADB（Adaptive Driving Beam，自適應式智慧頭燈）聯盟，將共同開發ADB 智慧車燈，為台灣車燈產業建立產業新典範，雙方除密切合作，朝智慧車燈轉型之路邁進，而車輛中心也會集結國內其他廠商加入ADB 聯盟，以團體作戰方式打智慧車燈國際盃。

帝寶工業注重研發與創新，長期以來與車輛中心有多項技術開發合作，雙方觀察到全球車燈技術日新月異，其中適應式智慧頭燈（ADB）儼然成為近年來車燈設計的主流，因此決定串聯車輛中心的技術與檢驗能量成立ADB聯盟，搭配帝寶工業的研發與少量多樣的生產優勢，希望能夠打造出台灣智慧車燈產業鏈，為台灣車燈產業提升整體競爭力。

帝寶工業執行長許敘銘表示：「帝寶工業每年投入營收金額5％進行創新開發，因此擁有創新產品線及優於同業的開模速度與彈性生產優勢。隨車輛智慧化與安全性提升的科技日新月異，ADB 智慧車燈亦成為未來車燈市場的主流趨勢。為提升整體競爭力，帝寶工業決定攜手車輛中心一起投入ADB開發。過去車輛中心一直是帝寶工業在研發創新上的重要夥伴，未來我們也會攜手車輛中心，共同打造台灣智慧車燈產業鏈，為整體產業升級挹注全新動能。」

車輛中心總經理王正健表示：「車輛中心自成立以來，就是為台灣產業提供車輛研發創新與知識服務，此次攜手全球車燈領導製造商帝寶工業組成ADB 聯盟，以台灣產業聚落完備的優勢打造完整的智慧車燈產業鏈，不僅將ADB 影像與光學整合控制技術移轉給帝寶工業，我們也會持續與帝寶工業進行技術研發合作，提升設計能量。最重要的是，車輛中心會協助台灣產業媒合國產車廠採用意向，協助ADB 聯盟成員都能將開發商品化，提升競爭優勢。」

(中時 )