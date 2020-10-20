中國信託商業銀行攜手勤業眾信聯合會計師事務所，舉辦「領先布局、前進印度」線上論壇，探討印度總經情勢、市場最新稅務優惠政策，及印度相關外匯管制與融資規劃。印度於2019年超越英國、法國，成為全球第五大經濟體，多項政策提升印度的競爭力及投資環境，讓印度成為世界成長最快速的主要經濟體之一。

印度臺北協會副會長施哲聖（Rishikesh Swaminathan Ravikumar）表示，當地政府持續改革，新設立之製造公司稅率從30％降至15％、減少印度製造商向國外進口原料的關稅、免除股息分配稅等政策，提供全球製造業投資誘因；在印度投資局（Invest India）與中華民國對外貿易發展協會（TAITRA）的支持下，印度也已設立Taiwan Plus窗口專門服務臺商，在在顯示印度當局積極鼓勵臺商前往投資。

印度有超過13.6億人口，是世界人口第二大國，年齡中位數為27歲，有龐大、年輕且低成本之勞動力，為印度市場注入強大動能。中國信託銀行斯里伯魯德分行行長江明群於論壇中指出，目前在印度由經濟部投資審議委員會核准之臺商約有110家，主要為製造業和批發零售業，最多落腳於北印度，中國信託銀行新德里分行及斯里伯魯德分行，各位於南北一方、能就近服務，服務範圍涵蓋法金存款、融資、換匯等，也是印度央行核准之外匯指定銀行（AD Bank），提供客戶全方位的服務。由於印度為外匯管制國家，對於外匯進出管控相當嚴格，江明群行長也分享印度投資外匯管制的注意事項及境外借款相關規定。

「製造業已成為印度經濟發展與成長的重大關鍵，政府各項舉措欲使印度成為後疫情時代的下一個製造業中心。」勤業眾信印度全球華人服務稅務服務副總經理劉林則從稅務角度切入，他舉例，印度政府不僅放寬外國直接投資（FDI）規範，更降低2019年10月1日以後成立、2023年3月31日之前實現生產的製造業所得稅稅率。產業獎勵政策措施以及稅務管理改革，是吸引外國大型企業遷移至印度生產的原因之一。預估有近千家外國製造商，包括電子、醫療和紡織等產業，已計劃將其生產線轉移到印度，印度尤其積極推動電子製造業的發展，期望將印度定位為全球電子產品設計和製造的樞紐。

中國信託銀行1996年即在印度成立新德里分行，為早期進入印度市場的銀行之一，至今已邁入第24年，後於2012年南印度斯里伯魯德設立第二家分行，持續深耕印度市場。中國信託銀行目前擁有超過116個海外據點，全球布局深厚，身為臺灣最國際化的金融機構，長期致力於打造全方位跨境金融平臺，提供客戶一條龍服務，期以成為企業走向國際的堅強後盾。

(中時 )