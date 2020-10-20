第六屆「台灣國際建築室內設計建材展」今年以「5＋1」方式呈現，盼帶領民眾感受未來生活。(林欣儀攝)

提振後疫情時期的經濟發展，第六屆「台灣國際建築室內設計建材展」特別擴大舉辦，除邀集10大產業公會參與，並結合樂齡生活展、廚具櫥櫃展及木創生活節、台中好酒節，總計有500個攤位、150家廠商參展，盼藉以推廣品味生活。

主辦單位指出，今年的台中設計周活動是以「5＋1」方式呈現，其中的5就是5大建築產業，包含建築室內設計建材、樂齡生活、廚具櫥櫃及木創生活節、一建築一家具整合設計4.0微型博覽會，而1則是首次舉辦的台中好酒節。

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立指出，中美貿易戰爭創造許多國內機會，因許多產品必須改從台灣出口，「台中設計周」邁入第6年，希望結合在地的建築、建設及設計等產業，導入未來通用概念，藉由展覽、讓大家了解最新的建材與設計，並充分運用。

設計周活動展場，特別打造符合建築室內設計建材、樂齡生活、廚具櫥櫃展概念的「樂齡健康宅實體屋」，其中呈現一房、一廳、一衛的精緻需求，並有量身打造的廚房設備、系統櫥櫃與新餐廚空間；木創生活的展場則有許多木工機械、木材的DIY體教作；至於首屆台中好酒節以「台中釀的好酒」為主題，介紹台中在地釀酒產業。

除了有展覽可觀賞最新產業趨勢，活動中另舉辦5大產業論壇，分別以「國產木竹材與建築設計」、「未來30年的建築與房地產跟你想的不一樣，社區整體照顧模式看見需求」、「新木構造的當代像觀察與展望」及「室內防疫設計考量新面向」、「台中好酒論壇」等主題，邀大家分享交流。

(中時 )