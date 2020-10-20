為因應56年來最嚴峻的缺水旱象，10月16日農委會同經濟部公告桃竹苗地區實施停灌，並同時宣佈停灌範圍內1.3萬公頃水稻田每公頃補償14萬元，昨(20)日另公告其他0.6公頃各項作物的補償標準，包括大豆、地瓜、火龍果、柑橘、蔬菜、茶等，申請期限10月30日止，原稻作停灌補償申請期限也由10月26日一併展延至10月30日。

農委會陳吉仲表示，乾旱最嚴重的桃竹苗地區日前已實施停灌，也同時宣佈停灌範圍內1.3萬公頃水稻田每公頃補償14萬元，考量各項作物的受停灌影響程度，今日公告了其他各項作物的補償標準，包括大豆、地瓜、牧草、木瓜、香蕉、芭樂、火龍果、柑橘、花卉、蔬菜、茶、油茶、仙草和其他等。

其中柑桔類每公頃補償14萬元，木瓜、香蕉、番石榴、花卉等每公頃10萬，後面依序為甘藷每公頃8萬，紅龍果每公頃7.5萬、大豆每公頃6萬元，長期蔬菜、茶、油茶、仙草等每公頃5萬，短期蔬菜每公頃3萬、牧草每公頃1.1萬元，其他則由專業小組評估後認定。

陳吉仲說，從今(21)日起到30日，凡是在停灌區內實際從事耕作種植水稻及其他作物之農民，都可以攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、實耕者證明文件、農會或金融機構存摺影本、切結書等到桃竹苗地區農田水利管理處25個工作站、504個水利小組提出申請，假日也照常受理。

(中時 )