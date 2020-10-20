1名網友日前在《爆廢公社二館》分享消防基本知識，書本中的內容有段特別引人注目，讓原PO認為原來消防的作業是這樣由來，此文PO出立刻引起各位網友的關注，也讓網友恍然大悟增長新的消防知識了！
這名詹姓網友在《爆廢二館》內分享一篇消防基本知識的內文，文中對話出些趣味十足的學長與學妹之間對話，學妹疑惑詢問學長，為何總是剛進去的時候，就要立即射上面，學長則是回應：「射上面比較安全啊」，學妹緊接著問，那如果進去了還要射嗎？學長繼續耐心回答，進去都會有風險。
據了解，原來兩位消防同仁主要是在探討，進入火場時該如何操作掃射水柱，在進入火場時，該先瞄準什麼方位進入射出，才能避免危險降到最低的風險。
許多網友在觀看之後立即暴動，紛紛表示：「好嗨喔」、「我都射裡面」；也有網友認為，原來是這樣子的情況，「受教了！立馬回加演練一下」、「長知識了」；也有網友認為，「射上面還不能一次射，要點左又掃」、「討厭，學長好會射喔」、「如果進去後憋住是不是就安全了」、「真的很危險」。
(中時新聞網)
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