農委會在公告第二期作桃竹苗停灌區域的水稻補償標準後，20日農委會與經濟部再度公告其他作物停灌補償標準，其中柑桔類每公頃補償14萬元，甘藷每公頃補償8萬元，大豆每公頃補償6萬元，牧草每公頃補償1.1萬元，受理期間為10月21日至10月30日，假日無休；同時為因應農民申請需要，原稻作停灌補償申請期限由10月26日一併展延至10月30日。

此外，農委會指出，如果農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息全數由政府補貼。

農委會指出，經過連日來各類作物專家密集的調查評估作業，依停灌區域內之作物特性及受影響程度，考量作物生產成本、特定生產階段的後續產生損失及作物收成次數等因素，訂定各類作物補償標準，讓農民得到適當的補償，穩定農民生計。

農委會再次籲請停灌區域內農民於公告期限內，攜帶並填寫1.身份證或戶口名簿、2.印章或簽名、3.實際耕作證明文件、4.農會或金融機構存摺影本、5.切結書等相關資料，至各管理處工作站申辦停灌補償；各管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。

(工商 )