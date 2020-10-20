LED封裝廠東貝（2499）身陷債務泥淖，由於虧損已逾半個資本額，東貝公告，將於11月11日召開股東臨時會，預計通過去年度財報，以及盈虧撥補案，此外，會中也預計報告虧損將逾實收資本額二分之一，並規劃選任二席監察人。

東貝爆財務地雷，因國發基金也有投資，使得相關財務狀況更引投資人關注。東貝在持續遭往來銀行退票，且赤字幅度飆高之下，20日盤後公告，將於11月11日舉行股東臨時會。

估報告事項有九案；承認事項兩案；討論事項則有七案，東貝在股東臨時會上預計通過去年度財報，及通過盈虧撥補案，此外，也將選任二席監察人，也預計對股東報告，虧損已逾實收資本額的二分之一。

東貝遭往來銀行退票多達33張，20日公司再公布一年內到期之長期負債狀況，截至今年9月底為止，東貝帳上現金僅剩3,158萬元。

據東貝統計，短期借款仍達18.34億元；應付短期票券為2,800萬元，一年內到期之長期負債達33.04億元。

東貝去年營收40.55億元，稅前淨損73.02億元，歸屬母公司淨損則高達73.13億元，每股淨損飆高至16元，去年第四季成為虧損的重災區，單季赤字就高達70億元，不僅創下自己虧損最高紀錄，在LED產業史上，也是最高每股淨損幅度。

(工商 )