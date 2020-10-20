樺晟（3202）多角化經營再下一城，繼過去紙容器、公共工程等新事業陸續開花結果後，20日宣布入主生寶生物科技所成立的「生之寶」國際再生醫學科技公司，投入幹細胞相關領域佈局，將搶攻全球每年百億美元再生醫療商機。

公司提到，近幾年來再生醫學領域備受各國重視，政府與民間單位皆積極並投入龐大資源，致力發展再生醫學，光是2018年全球就有將近500億美元的市場規模，而且有研究進一步指出，未來七年全球每年平均成長率高達24.2％，前景相當看好。

目前全球再生醫學主要聚焦三大領域，包括組織工程與人造器官、細胞療法、以及生物材料相關科研，隨著醫療技術不斷地進步，人們追求健康與美麗的需求更勝以往，因此，如何延緩老化、修護受損器官、刺激體內組織再生等，是各國研究發展的重要議題之一。

生寶成立於2001年，長年以嚴謹專業的態度專注於臍帶血幹細胞儲存及更多種類幹細胞於臨床上的相關應用與研發，生寶2016年曾被美國AABB期刊報導，自2008年起即進行臍帶組織凍存，是世界首家進行臍帶組織儲存的細胞銀行。此外，生寶在幹細胞、臍帶血、組織儲存與疫苗等專業領域，皆有豐碩的研究成果，並取得多項專利及國際科學期刊論文發表，將為「生之寶」團隊注入更厚實的研發基礎與實力。

樺晟入主「生之寶」持有67.74％股份，跨領域結合AI精準醫療，從上游新生兒臍帶組織、臍帶血幹細胞儲存，串連中游從事間質幹細胞增生培養技術開發與細胞、再生醫學製劑研發，再到下游產業，如幹細胞運用開發及移植技術、疾病治療等。未來不排除引進策略股東，強化研發及通路布局。

本業方面，樺晟受惠筆電需求持續強勁，前三季營收達31.42億元，較去年同期成長23.77％，為歷年同期新高。展望後續公司表示，除了電子事業部繳出佳績，過去拓展的鋼材與紙類產品亦帶來穩定營收，同時延伸戰場搶攻再生醫療商機，期望為營運挹注新的成長動能。

(工商 )