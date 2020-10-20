街口投信最新分析，若OPEC+可能延長現有減產規模至2021年，在市場推遲原油產量回升的預期下，將有機會支持油價走勢。

街口投信表示，OPEC+本週召開部長級監督委員會會議，該會議監督早些時候達成的減產協議，並討論執行情況與趨勢發展，此次不會做出新的減產相關決定，惟可關注會否對未落實減產協議成員採取行動。

過去一週，由於美國原油庫存下降以及中國和印度需求回升，需求復甦跡象推動油價表現小幅上漲，然新冠肺炎（COVID-19）疫情再度升溫與利比亞最大油田復產等訊息，抑制了油價漲幅。

此外，國際能源署（IEA）暗示明年初油國產量若增加將導致供給過剩，而考量原油需求前景的不確定性，JPM分析師表示，OPEC+縮減每日約200萬桶減產幅度的時間可能被推遲一個季度。

而OPEC+領頭羊沙烏地阿拉伯和俄羅斯已加大外交力度，沙烏地阿拉伯王儲與俄羅斯總統上週進行通話，雙方對產油國繼續合作和遵守OPEC+減產協議的重要性皆表同意，擬加強合作穩定油價。街口投信分析，若OPEC+可能延長現有減產規模至2021年，在市場推遲原油產量回升的預期下，將有機會支持油價走勢。

(工商 )