證交所通過安普新、長榮鋼及威鋒電子上市案 20:112020/10/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（20）日召開董事會，通過安普新（6743）、長榮鋼（2211）及威鋒電子（6756）等三家上市案。證交所表示，這三家公司根據相關作業應來得及在今年底上市，但實際上還是要看各家公司考量上市時間。 (工商 ) #安普新 #長榮鋼 #威鋒電子 #證交所 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搭防疫熱潮 威寶推體溫監測系統 04:102020/10/20 財經要聞 蔚華科技攜手NI提供射頻測試解決方案 搶攻5G市場 10:512020/10/20 財經 《傳產》電子業研發搖籃地 龜山工業區廠房9.26億元公開標售 12:322020/10/20 財經 華為禁令為台廠帶來轉效應 外銷訂單首破500億美元 18:192020/10/20 財經 台外商赴陸投資 同享補助款 選擇性扣帽 抹黑台商是中資 04:102020/10/20 兩岸要聞 小資買零股 最愛電子五大巨頭 04:102020/10/20 證券．權證 《其他電子》鴻海威州投資案 郭台銘發聲明 10:332020/10/20 財經 大同股臨會明登場 公司派聲請停止執行阻擋又失敗 17:522020/10/20 財經 美選前紓困機會渺茫 裴洛西下48小時通牒 04:102020/10/20 全球財經 超速責任認定 運安會與政院不同 04:102020/10/20 生活新聞 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 老美攻「芯」計！ 陸3招破解 摩爾法則成最大殺招 - 財經 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 全球百大科技品牌 台灣只有1家上榜 川普制裁2陸企擠前10 - 財經 美股暴殺 台股還要搖擺多久？專家爆最大變數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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