證交所今（20）日召開董事會，通過安普新（6743）、長榮鋼（2211）及威鋒電子（6756）等三家上市案。證交所表示，這三家公司根據相關作業應來得及在今年底上市，但實際上還是要看各家公司考量上市時間。

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