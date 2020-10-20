一天要吃3餐，不論自助餐、熱炒店或便當外賣，高麗菜的蹤影總是映入眼簾，它可說是出現率最高的國民蔬菜。但除了高麗菜，還有哪些蔬菜也受到歡迎？網友的貼文一出，立刻引起討論，花椰菜、地瓜葉、茼蒿全都上榜了。

原PO在PTT上說，台灣蔬菜種類多，但喜歡高麗菜的人實在太多了，說穿了就是挑食其他蔬菜而已。他透露自己的選菜習慣，每次夾菜都只會夾高麗菜，或者更多人習慣的空心菜，他想問大家，有沒有高麗菜之外，也喜歡的蔬菜？

高麗菜會成為配菜常勝軍，不令人意外，它屬於十字花科蔬菜，具有抗氧化防癌的功效，也是天然的胃藥。根據網友留言統計，除了高麗菜以外，地瓜葉、花椰菜、茼蒿等3種蔬菜最多人選。

青花菜也很夯，主要是抗癌蔬菜，受到健康取向的消費者青睞，「我每次去自助餐都夾這道」，還有網友發現，「便利商店的微波都是青花菜」。至於其他被網友點名的菜，還有「川燙地瓜葉也不錯」、「冬季限定茼蒿配肉超好ㄘˉ」、「茴香、紅鳳菜、茼蒿 、芥藍菜都超好吃」、「當然是香菜啊」、「皇宮菜，熱炒超好吃」。

(中時新聞網)