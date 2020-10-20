民進黨政府收編農田水利會後，今年農田灌溉用水立即出狀況。國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文，反駁農委會主委陳吉仲以旱象呼籲農民要盡早「割捨」的說法指出：「該被『割捨』的是農委會！不是農民的稻穀！」

江啟臣說，還記得蔡英文總統曾經說過：「照顧農民是政府的責任」，現在遇到旱象，農委會主委陳吉仲卻呼籲農民要盡早「割捨」？

他說，今年是民國53年以來首次沒有颱風侵襲的一年，水情吃緊是早就可以預知的事情，然而政府不僅沒有「超前部署」，反而在確定缺水後優先拿農民開刀，說停灌就停灌！

江啟臣指出，過去碰到旱情，民間的農田水利會總是會事先做好縝密規劃，讓農民即使在旱災也不至於受到如此大的損害。如今，農田水利會被民進黨蠻橫收歸國有，卻不見政府對水情做出更好的預警與部署，不但沒有擴大灌溉區協助農民，反而做出停灌的決議，讓農民被政府「割捨」！農民失去了可以自治決策的水利會，農民顯得更為弱勢而無保障，成為政府面對旱災的優先犧牲者！

他強調，儘管有停灌補助，但許多農民與相關產業對於公糧收購後如何處置、契作如何因應、外銷是否違約等，都完全不明，停灌補助等於只做半套，嚴重衝擊「稻米產業鍊」農民面對即將成為泡影的收成，難道是一句「割捨」就能打發？

(中時 )