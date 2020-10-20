女子高爾夫台巡賽在全球疫情緊繃的威脅下，穩健地邁向復興之路，疫情爆發以來，TLPGA 一共舉辦了3場公開賽、1場未來賽以及2場傳承賽。九月和十月輪空，選手原本擔心沒有機會驗收練習成果，但緯創在這個時候挺身而出，10月21至23日在東華高爾夫俱樂部，舉辦總獎金600萬的「緯創女子公開賽」，成為疫情爆發後，獎金最高的賽事，給台灣選手最需要的鼓勵與支持。

緯創資通董事長林憲銘表示，舉辦這一場比賽其實是「意外」，因為緯創一直是老爺公開賽的協力贊助商，今年老爺公開賽停辦，在許多條件配合下，才誕生緯創女子公開賽。林憲銘說，今年的台巡賽沒有外籍選手，但強度和水準反而向上提升，他希望未來的總獎金可以逐步提升至一千萬。林憲銘同時勉勵選手，高爾夫比賽常常以一桿分勝負，而這一桿就是苦練的結果，所以一定要認真練習並堅持到底，這樣才能有所成就。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞說，緯創從2006年就開始支持TLPGA，15年來沒有間斷，林憲銘董事長一直是TLPGA 最有力的推手之一，TLPGA能夠加入世界積分組織，也是因為林董事長大力支持。今年受疫情影響，台巡賽事減少，林董事長在這個艱難的時刻，以舉辦國際規格賽事的方式力挺選手，她由衷感謝緯創大力支持。

旅美好手徐薇淩代表選手上台致詞，感謝緯創長期以來的支持，在疫情時期為TLPGA舉辦一場公開賽，好比天氣變冷之際，為選手送上一碗熱湯，心裡十分溫暖。徐薇淩也感謝東華球場舉辦多場賽事支持台灣高爾夫，提供選手最優質的競技舞台。

今天也是徐薇淩的生日，她開心的說，要分享好運給所有人，祝福比賽能夠順利圓滿，選手都能打出好成績。緯創女子公開賽共有90位選手參賽，包括63位職業選手和27位業餘。本土球星吳佳晏、劉嬿、謝瑀玲；旅美的徐薇淩、程思嘉、李旻和曾雅妮；旅日的姚宣榆；業餘好手侯羽薔、侯羽桑、安禾佑和張雅淳，囊括台灣所有一流好手，戰況必定激烈，精彩可期。

(中時 )