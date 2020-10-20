美國大選只剩最後兩周，根據民調顯示，美國民眾普遍肯定川普的經濟政績，也比較看好川普處理經濟議題的能力，但整體民調支持度卻明顯落後給民主黨的拜登，專家指出，今年大選經濟牌恐怕無效，除了疫情因素外，選民似乎更關注種族、氣候與性別等重大議題。

針對處理經濟的能力誰優方面，華爾街日報與NBC今年總共做過5次訪調，結果都是川普勝出，且領先幅度最多達11個百分點。

最近一次民調問卷還問及選民目前最在意的議題為何，結果大多數選民指名經濟。相關的民調數據卻讓外界感到訝異不解，因為既然川普經濟政績備受肯定，為何目前選情卻陷於苦追的局面。

共和黨民調專家麥金塔夫（Bill McInturff）表示，今年的情況有點類似2018年，當年期中選舉多數選民都認為共和黨處理經濟議題的表現較佳，但最後共和黨在眾院卻大輸41席。

2012年也是類似的情況，選民認為經濟是最重要的議題，大多數人並認為共和黨總統候選人羅姆尼處理經濟議題的能力較強，但最後卻是由歐巴馬成功連任。

民主黨民調專家哈特（Peter Hart）指出，許多美國人已在排隊提前投票，反映出今年大選選民關注許多國家的重大議題，「今年投票率勢必會比較高，因為選民了解到選的可不只是兩位總統候選人，除了疫情問題外，還有種族、氣候、性別與安全等攸關國家發展的重大議題亟需處理。」

川普今年其實也未完全發揮其經濟議題的優勢，他雖然經常將偉大的經濟政績掛在嘴邊，但卻未對若連任後如何振興甚至延長經濟成長提出具體的政見。

總統大選進入最後階段往往更加激烈，川普想要翻盤也不是沒有機會，或許他的競選團隊會在最後這兩周全力打經濟牌，川普最佳的機會是在周四的最後一場電視辯論，可以藉此將選戰拉回到經濟議題。

(工商 )