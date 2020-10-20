邵昕20日參加「2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」比賽，雖與獎座失之交臂有些可惜，但他認為一年一度與各家好手切磋是件很過癮的事情，「我相信那麼多優秀的人才在這邊，得獎的都是實至名歸，明年當然要繼續參加，我們抱持學習的心態繼續努力」。他除了原先的何善之精緻火鍋，又開了立祥公寓，專賣水餃等美食。

問到感情現況，邵昕表示：「都非常好，其實我們跟工作夥伴相處的時間比家人還久，你到店裡都找得到我，但該付學費就付學費，該陪孩子就陪孩子，很簡單沒那麼困難，都處理得都很好。」他結束與前妻婷婷的婚姻後，與澳門妻子Vivi再婚，在兩段婚姻生了一子一女。

邵昕端出得意之作參賽。（邵昕提供）

邵昕8月被媒體爆料約會女富豪，談及此事他回應：「她是我的股東COCO，她是設計師，所有陳設都是她在做，一直在一起就是我們在工作上面合作得非常好」，並笑稱感謝媒體幫忙打品牌知名度。

邵昕近日也跨足水餃業。（邵昕提供）

(中時 )