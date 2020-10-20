念書時期，專心上課對部分學生來說實在痛苦，像是忍不住與隔壁同學聊天、想等等下課要去福利社買零食、鐘聲響要立刻衝到球場卡位、放學找隔壁班同學吃飯等，太多事情會讓人分心，不過韓國有一位數學老師，清秀又有氣質的臉蛋，讓學生想不認真學數學都很難！

韓國一名年輕數學老師「Ssong」，最近成為網友討論話題，從網友分享的多張照片中，可以看到這名數學老師，身材相當穠纖合度，上半身大多穿著表現專業度的襯衫、或是雪紡紗，下半身則是喜愛配上高腰及膝短裙，外表看起來亮眼又不失身為老師的風格。

不僅身材吸引網友討論，這名數學正妹老師顏值非常高，長相清秀有氣質，一頭飄逸長髮配上甜美笑容，臉頰上的酒窩瞬間融化眾人的心，不只外表出眾，還有網友觀察到正妹老師筆跡相當工整、好看，大票人直呼「數學難題突然不難了」。

數學老師照片曝光，許多人不禁感嘆，「以前都沒有這種正妹老師」、「如果是我一定好好認真上課」、「這身材我可以」、「沒有人工味還不錯」、「羨慕她的學生」。

(中時新聞網)