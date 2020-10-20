高雄市前市長韓國瑜一舉一動備受關注，不管是下一屆國民黨主席、2022縣市長選舉，甚至是2024總統大選，韓國瑜是否參選傳聞滿天飛，高雄市前新聞局長鄭照新呼籲，請不要再消費韓市長了。不過，韓國瑜人氣居高不下，對於多次「被參選」一事，也讓網友直呼「綠營真的是非常怕韓國瑜」。

媒體報導，韓國瑜可能參選桃園市長，鄭照新昨（19）日在臉書PO出電視畫面截圖表示，市長在家珍惜與家人相處的時光，媒體與有心政客卻一直讓他全國各地「被參選」，透過蹭聲量博取注意，呼籲大家不要再消費韓市長了，這造成韓市長與家人很大的困擾。

至於報導中所謂「明年才會明朗」，鄭照新指出，提的也是2022的客觀藍綠布局，根本不是指涉市長，強調市長根本就沒有提過任何「下一步」，請別再自作聰明！

鄭照新說，就不能讓市長好好休息嗎？別再鬼扯硬蹭了，質疑這根本是某議員第一階段罷免連署過關，藉此轉移焦點。

對此，網友表示「除非韓市長親自說明，其他的都是廢話」「沒有韓市長這些人活不下去啦」「綠營真的是非常怕韓國瑜」「下次說韓國瑜選金門也不意外了」「蹭聲量無誤」，但也有人寧願這些傳聞是真的，「韓市長真的是百年難得一見的人才」。

（圖／摘自鄭照新臉書留言）

(中時新聞網)