董至成20日忽然在私人臉書直播宣布恢單，他受訪表示：「因為我下周開始，正式從直播大來賓變成自己直接賣東西，有更多權利，可以跟廠商對抽，而不是拿死薪水了。」他與前妻羅若云10月初簽字離婚，兒子監護權歸女方，他則保持隨時探視的權利，「婚姻結束了，兩邊都覺得合理就結束，財產處理很OK，再怎樣她的錢、我的錢，還不都是小孩的錢」。

董至成坦言自己雖不差錢，但為了將直升再興高中的兒子，會努力賺錢，「離婚後，兒子說『爸爸加油』，我說『你也要加油』，他成績好，我們約好彼此加油，我跟他說『會等你到18歲，請你喝1瓶啤酒。』這也告訴我自己要活得久、活得好。」他坦言視訊時常忍不住流淚，每次兒子詢問，他都說是洗過臉，「那是開心的眼淚」！現在他周一到周四住台北，周五到周日則在台中與馬國畢同居，房子是向直播公司老闆承租。

談到工作近況，董至成曝自己有可能回歸民視《綜藝大集合》，「不過還是要等他們確定恢復外景，那時才比較需要我。」對於與前妻的財產最後分配，他雖未直接回應，但據知情人士透露，目前羅若云與兒子仍住內湖，估計他應是分得板橋店面。

(中時 )