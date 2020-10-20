原PO在臉書「爆廢公社公開版」上分享，表示自己去外面陌生廁所都會使用「井字防護」，也就是用衛生紙鋪在馬桶座墊上四周，排成「井」字狀。（摘自爆廢公社公開版）

在外上廁所，最多人擔心公共廁所不夠乾淨，不過遇到有內急時，也只能就地解決。於是有民眾分享，只要在外上廁所都會用衛生紙作「井字防護」，引起網上熱議，不過正反兩極的意見也讓網友戰翻。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」上分享，表示自己去外面陌生廁所都會使用「井字防護」，也就是用衛生紙鋪在馬桶座墊上四周，排成「井」字狀，原PO問「有人會這樣嗎？」貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，網紛紛表示自己的上廁所秘訣，「我還以為只有我這樣...」、「當然要這樣，而且坐下去要小心一點，以免衛生紙移位」、「我都是ㄩ字保護」。

但多數網友指出，井字做法是不得已的作法，原則上在外都是用「深蹲」解決。「我都自己帶酒精消毒，不然就只能半蹲」、「除非必要就這樣上，不然寧願等到回家」、「我都深蹲，然後丟兩張衛生紙在馬桶裡面，因為會回噴」、「原則上能深蹲就深蹲」。

不過，井字防護的作法也引起網友砲轟，不少民眾認為這是種浪費衛生紙的行為，網友指出「我終於明白公廁為何常常沒衛生紙，還有的鋪完也不整理...」、「如果怕髒請用蹲式...如果衛生紙是你自己的，沒意見；如果是別人提供的，真的很浪費」。

一位網友分享，自己老婆在外上廁所也都是用半蹲的，表示女廁其實很髒，馬桶上常常有尿有經血、有便便，垃圾桶的衛生棉整個攤開的，也不會捲起來，有人用過都不會自己整理，下一個人用就會很尷尬。但遇到很多人排隊時，又沒得挑，出來還要跟下一個人解釋「馬桶蓋上的xx不是我弄的哦...」眾人也認同說道，「在外面上廁所，心臟要很強，就像開驚嚇包一樣」、「能不在外面上絕不在外面上」。

(中時新聞網)