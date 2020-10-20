天后阿妹效應造成台東旅宿兩樣情，跨年房間市區早已秒殺，知本住房率僅5成。（蔡旻妤攝）

天后阿妹宣布跨年將在台東開唱，造成市區旅宿業者訂房量爆滿，電話接到手軟，但距離市區只有20分鐘車程的知本地區飯店卻冷清清，跨年的住房率只有5成，對阿妹帶來的商機只能乾瞪眼。

阿妹9月宣布年底將在台東陪伴歌迷一起「唱到明年」，消息一出立刻造成轟動，市區旅宿都被歌迷秒殺，更有飯店在3小時內5間分館都訂滿；相較於市區，距離20分鐘車程的知本飯店業者卻說，往年同時段住宿率約7成，今年卻只有5成，阿妹效應「看得到、吃不到」。

據了解，阿妹團隊選定在市區演唱，散場必定超過午夜12點，民眾害怕散場後，還得一路塞車到知本，也可能是沒有交通工具。

「其實知本還有空房」知本飯店大力疾呼，已經著手規畫演唱會接駁車事宜，呼籲未訂到住宿的「妹粉」千萬別灰心。

此外，跨年知本住房率部分仰賴太麻里元旦迎曙光活動，因活動相關訊息尚未公布，所以跨年、元旦還有空房。對此，太麻里鄉公所表示，往年活動都安排從晚上7點到隔日早上7點，今年也受阿妹影響，考量遊客聚集在演唱會現場，將對迎曙光活動安排稍作調整，並於11月公布相關消息，請大家密切注意「太麻里鄉公所」臉書專頁。

(中時 )