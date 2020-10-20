議長邱奕勝表示桃園率全國各縣市之先，完成明年度預算審議。(蔡依珍攝)

鄭文燦強調桃園資本門支出近3成是六都最高，代表桃園建設萬箭齊發。(蔡依珍攝)

原定11點議程破天荒直到下午近2點才開議，各局處首長耐不住苦等，不時起來走動。(蔡依珍攝)

桃園市明年度總預算20日送議會二、三讀，孰料黨團協商「喬不攏」，原定11點議程破天荒直到下午近2點才開議，但過程平和，最後拍板總計歲出刪減9億元、審定1377.8億元，較今年增加近150億元，不但再創歷史新高，也率全國各縣市之先，完成明年度預算。

桃園市明年度總預算案歷經2周聯席審查，歲入被刪76億、歲出被刪7572萬、擱置52億，議會循往例先黨團協商，孰料意見分歧，議程延宕近3小時才開議，但過程平和，僅海螺文化園區營運費原定刪除300萬，在地議員邱佳亮護航下順利救回，其餘皆按黨團協商結果通過，未動用表決，過程約40分鐘，刪除以水務局近3000萬的河川整建維護費、資科局近1000萬的iTaoyuan無線上網費為大宗。

無盟總召李家興表示，上周五收到預算書即展開協商，國民黨針對客家局、新聞處、和捷運廣告費等預算無法整合，一度要大刪14億，恐讓市政窒礙難行，議長邱奕勝、市長鄭文燦數度磋商釋疑，總預算書往返修正11趟，才取得折衷，不諱言是歷年最久、也往返最多的一次。民進黨團總召陳治文緩頰稱審查預算是每個議員職責，無非是為市民看緊荷包，樂見維持桃園府會和諧的優良傳統。

國民黨團執行長徐玉樹則表示，黨團議員普遍認為市府未盡責開源，財源不足下煙火式活動仍浮編，加上歲入76億的平均地權基金審查時爆瑕疵，部分議員各有堅持，考量疫後經濟要復甦，不斷折衝下僅刪減9億元，除有近1.5億元是疊床架屋的文宣印刷品、浮編的活動費等指定刪減，另請市府重新檢視，自刪7.5億元預算項目。

據了解，提案刪除76億平均地權基金的國民黨籍議員舒翠玲仍堅守立場，認為程序瑕疵要求執政黨循議事規則提「覆議」，不願「棄械」，最後技術性缺席大會，對此她不願表示意見，僅稱下午另有要務。

鄭文燦強調桃園資本門支出近3成是六都最高，代表桃園建設萬箭齊發，再度高喊中央分配不公、對桃園建設不利，將持續爭取統籌分配稅款與一般性補助款能逐年調整到合理、公平的待遇。

桃園明年度總預算案歲入原列1249億7700萬元，審議結果減列9億元，核列1240億7700萬元，較今年度增加150億6900萬元；歲出原列1386億7700萬元，審議結果減列8億9700萬元，核列1377億8000萬元，較今年度增加149億4600萬元。歲入歲出相抵差短137億300萬元，以賒借收入彌平。

(中時 )