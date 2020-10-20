蔡祥從小就愛動物，家裡就像動物園似的養了一窩寵物，曾就讀台大獸醫系5年的她，日前也投身Podcast行列，加入好好聽FM主持行列，每周二推出寵物新節目《蔡祥的異想世界》。她認為人跟人相處，會希望彼此理解，跟寵物相處也是一樣，主人應該要了解寵物，「即使我那麼愛動物，但跟寵物之間，我也還在學習陪伴，仍有很多對寵物的不了解要學習，節目全都是講寵物的事情，寵物的食、衣、住、行、育、樂，我都會分享」。

蔡祥之前只知道Podcast在國外很紅，從沒想過自己也能成為DJ主持節目，錄了幾集後，她發現自己仍有很多缺失要改進，「像是主持時盡量不要卡詞」。當她獨自一個人在錄音室說話，沒人跟她拋接球互動時，她必須要練習跟自己的聲音獨處，「小時候國小、國中上學的路上，會聽廣播、聽音樂，現在主持寵物節目，希望能做到寓教娛樂，朝知性主持人方向努力，演藝工作全方位挑戰不設限」。

蔡祥與貓咪開心同框。（蔡祥提供）

全新的體驗，蔡祥視為一大挑戰，但也感受到有別以往的樂趣，除所學得以發揮，她對飼養寵物非常有興趣，並笑稱主持Podcast可以不化妝，是最令她感到心動放鬆的事，「我其實就是個懶人，工作時竟然可以素顏上場不化妝，這對我來說，真的是最開心的事」。而她家現飼養一隻狗、兩隻貓、兩隻刺蝟、一隻兔子，她家如同動物園熱鬧，她自稱是園長，還打算繼續擴張「園區」生態，養更多寵物。

(中時 )