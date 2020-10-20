桃源村民黃曼席彩繪出山豬及鳳梨，還特別設置了立體背帶，他說，這樣遊客可以體驗如從山上狩獵回來般的喜悅。（延平鄉公所提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣延平鄉公所與知名便利超商共同企畫，將「7-ELEVEN智FUN機」選址在延平鄉青年創業基地，成為當地首座24小時無人超商，居民都好奇搶著拍照。

全台普及率最高的便利商店7-ELEVEN，為服務偏鄉購物不便的民眾，在10月20日正式進駐台東延平鄉，由部落一同彩繪的貨櫃屋，為偏鄉民眾提供服務，成為當地的「無人迷你版超商」。

「外觀特別又新奇！還很方便！晚上不用特地下山買飲料了。」現場民眾驚呼著，原來當地山區並沒有便利商店，半夜想買零食都需要花點路程下山購買，有了這台智FUN機，當地學生和居民都覺得很新奇，此外，「布農限定版」超商也是一大亮點。

貨櫃屋正面是由桃源國小師生彩繪的布農族植物，另一面牆由內本鹿人文工作室老師胡榮茂，設計布農傳統茅草屋，更利用舊式家具設計出獨特的個人靠椅，最後一面則為桃源村民黃曼席彩繪出山豬及鳳梨，還設置了立體背帶，他說，這樣遊客可以體驗如從山上狩獵回來般的喜悅。

「7-ELEVEN智FUN 機」有4℃、18℃、和常溫等不同溫層的商品，主要販售項目基本有飲品、鮮食、甜點等商品約120 種，7- ELEVEN持續開拓新的服務方式及市場，更希望透過與延平鄉公所及在地居民合作，讓智能販賣機增添溫度。

(中時 )