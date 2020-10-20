疫苗之亂議題延燒，北市副市長黃珊珊20日發臉書表示，疫苗量有限，北市府也緊急討論應變措施，秉持總量控制、保障原則及彈性調控的原則，因此從20日開始，每天配發100劑到北市12區健康服務中心院外門診部，預估可以穩定且有效地提供至11月10日。

黃珊珊表示，在有限的疫苗之下，市府集中疫苗配送地點，達成民眾不用到處找、醫療人員不被罵的目標，更重要的是免掛號費，希望能共創三贏。

黃珊珊說，今年公費流感疫苗施打狀況踴躍，需求量過大讓疾管署突然宣布暫緩50至64歲成人接種，政策朝令夕改，許多民眾為了接種疫苗四處奔波，也讓站在第一線的里長與醫護人員們增加工作量，面對最直接的民怨。

她說，這樣的做法，絕對不是為了獨厚特定對象，而是為了創造三贏，在北市的12區院外門診部接種疫苗是免掛號費，在集中配送之後，民眾也不必四處打電話詢問哪些醫療院所還有疫苗，相對減輕一線醫療人員的工作負擔。

黃還說，今年新冠肺炎疫情嚴峻，相較之下，流感疫情狀況相較往年同期低，校園四周通報的流感疫情較少，沒有群聚感染的現象，但是該準備的還是要準備，面對疫苗的需求增加，我們希望透過有效的分配，彈性調整，也能保障每個人的權利。

(中時 )