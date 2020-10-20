中信兄弟今（20）日在台中洲際主場迎戰富邦悍將，中信岳政華一軍首轟出爐，是一發勝利打點3分炮；洋投羅傑斯完投9局只失1分，以優質先發拿下本季第6勝（4敗）。終場中信以6比1擊敗富邦，戰績30勝2和27敗，富邦、統一獅則為30勝1和27敗，形成3隊並列下半季龍頭的局面。

洋投羅傑斯先發表現佳，完投9局拿下第6勝。（黃國峰攝）

這場比賽中信很快就破解富邦先發洋投羅力的球路，岳家兄弟岳東華、政華同場先發，弟弟岳政華2局下從羅力手中揮出全壘打，是其中職一軍首轟，送回哥哥岳東華和隊友陳子豪，助中信取得3比0領先，也是勝利打點。

岳政華不僅打擊表現搶眼，守備上也有美技演出。3局上富邦攻佔二壘、2人出局，林益全擊出中外野平飛球，只見岳政華飛身撲接，硬是沒收一支可能形成的安打，也幫投手羅傑斯省下1分。

富邦洋投羅力只先發3局就丟掉5分，本季戰中信兄弟吞下5敗。（黃國峰攝）

至於岳東華前2打席則都擊出安打，3局下的二壘安打送回二壘上的隊友許基宏，也有1分打點，並且為球隊跑回2分，與弟弟岳政華的表現相互輝映，也是前5局中信兄弟取得5比0領先的兩大功臣。7局下陳家駒補上1發陽春炮，中信攻下第6分。

羅傑斯完投9局雖被擊出8支安打，但送出10次三振、有1次四壞球，失掉1分，投球數128球，表現更是可圈可點。

此外，富邦只在7局上攻下1分，一路落後到底，這場比賽落敗後局面也比較不利，接下來對樂天桃猿、統一獅的2場補賽都不能再輸，否則爭奪下半季冠軍會更加困難。

(中時 )