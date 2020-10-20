中國財政科學研究院等發表「財政藍皮書:中國財政政策報告（2020）」指出，2020年大陸GDP增速可能達到2.3％～3％。

報告稱，受疫情衝擊，預計「十四五」期間GDP增速總體將處於5％至6％區間；2020年一般公共預算收入前低後高，全年增速或與2019年持平，「十四五」期間增速可能進一步放緩，預計2020年財政支出增速或較去年放緩，「十四五」期間財政支出仍面臨較大壓力。

報告提出，2020年積極的財政政策要大力提質增效，更加積極有為。在政策導向上，轉向公共風險管理，財政政策重在向經濟、社會等各領域注入確定性，同時權衡公共風險和財政風險的管理；在政策目標上，以改善就業狀態為首要目標，兼顧多重目標。在政策目標主體上，從注重物轉向更注重人；在政策實施主體上，更加注重政策實施主體的行為一致性，更加強調打好政策組合拳，提高宏觀政策的協調性。

報告又指出，大陸第三季經濟復甦態勢進一步明朗，雖然GDP增速略遜市場預期，但9月工業及消費增速雙雙升至年內高位、投資累計增速年內首次轉正，顯見經濟仍在上行修復過程中；隨著後續政策效應的不斷顯現，預計第四季GDP將延續回暖勢頭。

(工商 )