就在全球疫情再升溫之際，臺灣會展產業表現亮眼，再傳捷報；由M&C Asia主辦「2020 Stella Awards」，臺灣一舉拿下「2020年度亞洲最佳會議獎旅目的地獎（Best Meetings & Incentives Destination-Asia）」及「最佳創新目的地行銷特別獎（Most Innovative Destination Marketing）」雙料大獎。

2020 Stella Awards是於20日舉辦線上頒獎典禮，台灣會展產業再受國際肯定，由經濟部國際貿易局長江文若代表受獎。這也是繼去年度榮獲國際TTG Asia Media頒發「年度最佳會展局」及「史迪威大獎（Stevie Awards）」年度旅遊產業公關活動銅獎之後再獲殊榮。

根據國際會議協會（ICCA）公布2019年國際會議場次排名，臺灣躍升為亞洲第4大會議國，獨特的在地魅力與創新能量加上細膩專業的規劃，讓世界看見臺灣、選擇臺灣；今年受COVID-19疫情影響，全球會展及獎勵旅遊產業受到衝擊，但臺灣防疫表現深獲國際肯定，展現國際會展活動最重要的「安全」優勢，也成為國際人士最想造訪的目的地之一，安全優惠亦充分反映在此次票選結果上。

貿協指出，「MEET TAIWAN」長期致力於發展臺灣會展產業，在疫情期間，不但沒有停下腳步，更是超前部署，積極開發不同的宣傳及推廣管道，協助業者透過線上平台，與海外潛在買主交流洽談，爭取商機，且除加速線上會展活動的發展，也掌握實體與虛擬的混和型會議（Hybrid Meeting）趨勢，將「科技化」融入會展產業，建置多項線上展覽及論壇活動，未來無論數位轉型或海外推廣，皆將與時俱進，為會展產業注入新動能。

(工商 )