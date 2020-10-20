疫情趨緩，企業徵才逐漸復甦！根據1111人力銀行調查，目前有七成企業有徵才計畫，相較今年第二季旺季的66％相比，有徵才需求的企業多出4個百分點，呈現出淡季不淡；進一步交叉分析發現，徵才需求最火熱的產業是「營建不動產業」與「民生服務業」。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，以往接近年底都是企業徵才淡季，今年受疫情影響，企業徵才需求遞延，加上相對於全球疫情的嚴峻情勢，台灣因整體疫情控制得宜，除了房地產市場升溫，全年交易量有望創下6年來新高，民生服務業更迎來報復性出遊、報復性消費等，而這樣的復甦也反映在產業對人才的需求強度。

不過，1111調查也發現，近七成三的企業認為人才難找，普遍的問題包括基層人力難求37.9％、人才素質不佳34.7％，以及人才斷層31.3％。其中，認為人才最難找的產業是「營建不動產業」及「資訊科技業」；企業最缺乏的人才類型，依序是有經驗的技師48％、研發人才25.4％、藍領技工13％，業務銷售人才也有11.6％。

從產業面分析，何啟聖指出，受惠5G商轉普及，人才需求逐漸浮現，其中，影響面最廣的資訊科技業，整個產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR/AR應用等多元產業，都有大量的人力需求。

何啟聖並指出，今年在疫情趨緩後，房地產市場快速升溫，9月份建物買賣轉移合計2.43萬棟，年增率超過36％，全年交易量更有望創下6年來新高，而隨著成交量飆升，銷售速度加快，營建業缺工問題更浮上檯面，加上營建業需要具備專業技術的藍領技工，短期養成不易，更容易出現勞動力缺口。

何啟聖表示，為協助產業界與學界無縫接軌，1111人力銀行特別成立「產學平台」，集結全台灣大專校院教授、學者，強調以培育搭配實作，協助產業與學界搭起合作橋樑，縮短學用落差，希望緩解長久以來青年畢業即失業的問題。

上述結果由1111人力銀行針對企業會員進行立意抽樣調查，時間自今年10月12日到10月16日，總計回收共874份。

(工商 )